俄烏戰爭和其他危機四伏 末日鐘將更新指針位置

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）在俄烏戰爭和其他危機四伏下，代表頂尖科學家和安全專家對人類生存危險所作判斷的「末日鐘」（Doomsday Clock）將於明天更新指針位置。

「末日鐘」為一象徵性的時鐘，顯示全球離世界末日有多近，午夜零時象徵世界末日來臨。至於末日鐘指針是離午夜更近還是更遠，則要根據科學家對特定時間生存威脅的解讀。

綜合路透和法新社報導，總部在芝加哥的非營利組織「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）將在美東時間24日上午10時（台灣時間24日晚間11時）宣布這個具有象徵性的時鐘所指時間是否會有變動。

今年，末日鐘將首次反映出俄羅斯入侵烏克蘭之後，全球對核戰再起的恐懼。

自2021年1月以來，末日鐘指針指都在距離午夜剩100秒的位置，是歷史上最接近午夜的時刻。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

原子科學家公報去年發表聲明時說：「末日鐘依舊處於歷來最接近文明毀滅的時刻，因全球此刻正身處極端危險境地。」

原子科學家公報在1945年由參與研發世界上第一批核武的「曼哈頓計畫」（Manhattan Project）科學家，包括愛因斯坦（Albert Einstein）、歐本海默（J Robert Oppenheimer）等人所創設，隨後於1947年推出末日鐘，象徵全球對災難的脆弱性。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120124