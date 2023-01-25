被葉倫稱作非洲債務改革障礙 中國回批：管好自家事

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國財政部長葉倫本週把中國稱為非洲債務改革的「障礙」後，尚比亞的中國大使館官員回批，要美國管好自家債務問題。

中國駐尚比亞大使館今天在網站上說：「美方在除美國之外債務問題上能作的最大貢獻就是美聯儲（Fed）採取負責任的貨幣政策、處理好美國自身債務問題、停止破壞其他主權國家積極解決債務問題的努力。」

美國共和黨籍聯邦眾議員正在運用一種冒險的、不尋常的威脅，拒絕就新的債務上限投票，迫使美國總統拜登政府和民主黨人士削減開支項目。債務上限數字反映政府已經花費的和現在欠下的資金。

到目前為止，拜登政府拒絕談判，指望強硬派共和黨人士在企業、投資者和溫和派的壓力下退縮。

美國國債約為31兆美元（約新台幣939兆元），從2000年的5.6兆美元以來，這個數據飆升，部分原因是高齡化人口支出增加、伊拉克和阿富汗戰爭支出增加、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）計畫，以及減稅措施造成收入縮減。

葉倫（Janet Yellen）和國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）22日分別抵達尚比亞，強調非洲債務改革的必要性。

尚比亞2020年出現債務違約，目前為止和中國及私人債權人進行債務重組的進展有限，這種情況導致尚比亞人民陷入貧困。

世界銀行（World Bank）說，世界上最貧窮的國家在2022年面臨向官方和私人部門債權人償還350億美元的債務，其中逾40%付給中國。

非洲開發銀行（African Development Bank）上週則說，美國聯邦準備理事會（Fed）為了抑制國內通貨膨脹而升息，以及美元升值，增加非洲國家的償債負擔。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1120125