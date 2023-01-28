印度空軍2戰機演習中墜毀 已有2名飛行員獲救

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（中央社新德里28日綜合外電報導）地方官員今天說，印度空軍兩架戰鬥機演習中在馬德雅省和有廣大沙漠的毗鄰省分拉吉斯坦省墜毀，似乎發生空中碰撞，其中一架戰機2名飛行員獲救，另一架戰機飛行員生死未卜。

路透社報導，馬德雅省（Madhya Pradesh）地方官員韋瑪（A. K. Verma）說，「我可以證實，印度空軍的兩架軍機在我們管轄區內墜毀」，而失事原因尚須進一步確定。

韋瑪表示，國防部官員現正前往失事地點。地方媒體報導，墜毀的兩架軍機分別是蘇愷30（Sukhoi-30）和幻象2000（Mirage 2000）戰鬥機。

另一名地方官員阿斯坦納（Ankit Asthana）指出，其中一架戰機的2名飛行員已獲救，緊急送往醫院救治。另一戰機的飛行員狀況不明。當局也未透露另一戰機飛行員的詳細狀況。

國防部官員表示，他們正掌握拉吉斯坦省（Rajasthan）墜機地點的詳細情況，並從距離最近的空軍基地派出了一組人員前往這個地點。

法新社報導，兩架失事戰機都是今早由馬德雅省瓜里爾（Gwalior）空軍基地起飛，也就在兩機墜毀地點以東大約50公里處。「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，空軍現正調查，兩機是否曾在空中碰撞。

報導指出，在起飛當時，兩機中的蘇愷30戰機上有兩名飛行員，幻象機則有1名飛行員。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120128