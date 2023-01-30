大馬首相安華訪星 兩國簽署數位經濟合作等協定

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（中央社記者侯姿瑩新加坡30日專電）馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天訪問新加坡，除了拜會星國總統哈莉瑪（Halimah Yacob）及總理李顯龍，也見證兩國簽署數位與綠色經濟合作架構，以及個人資料保護合作備忘錄。

安華去年11月底就任馬來西亞首相，這是他上任後首度出訪鄰國新加坡。

新加坡外交部今天下午發布新聞稿表示，安華於訪星期間拜會哈莉瑪、與李顯龍會面，並由李顯龍設宴接待。安華與李顯龍在會中重申星、馬之間長期且不變的友誼，兩人也同意努力深化關係、以建設性方式處理雙邊議題的重要性。

星媒報導，李顯龍在午宴致詞表示，兩人進行富有成效的談話，包括如何在「有待解決的雙邊課題上取得進展」。

他指出，星、馬作為近鄰，兩國命運相互交織，「當我們共同進行具建設性意義的合作時，就能產生互利共贏的成果」。

安華表示，他和李顯龍都認為兩國應加強雙邊關係，不應讓任何議題留待解決，而應該盡力推進關係。

李顯龍及安華也共同見證新加坡與馬來西亞簽署3項合作協定：數位經濟合作架構協定、綠色經濟合作架構協定，以及個人資料保護、網路安全與數位經濟領域合作備忘錄，以深化雙邊合作。

報導指出，數位經濟合作架構協定涵蓋領域包括貿易便捷化、跨境數據流通、電子支付、數位身分，協助微型與中小企業數位化等。綠色經濟合作架構協定主要是加強合作，進一步落實工業減碳。

此外，星、馬領導人非正式峰會預計今年下半年在新加坡舉行，預計屆時安華將再次訪星出席會議。（編輯：韋樞）1120130