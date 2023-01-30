小馬可仕拍板 2024年外籍旅客遊菲可退稅

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為推動觀光業復甦，總統小馬可仕拍板，預計2024年底前，外籍旅客遊菲律賓將可申請加值稅退稅。圖為菲律賓衝浪勝地拉烏尼昂省（La Union）海灘。圖攝於1月26日。中央社者陳妍君拉烏尼昂省攝 112年1月30日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉30日專電）菲律賓對多數商品與服務徵收12%加值型營業稅。為推動觀光業復甦，總統小馬可仕拍板，外籍旅客遊菲律賓將可申請加值稅退稅，這項政策預計明年底前上路。

菲律賓總統通訊辦公室昨天宣布，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將發布行政命令推行退稅措施，但目前未公布退稅門檻或其他詳情。

目前提供外籍旅客退稅的國家和地區包括歐洲聯盟（EU）和日本、韓國、新加坡等國。

亞洲管理學院（AIM）經濟學家李維拉（John Paolo Rivera）告訴商業天地（BusinessWorld），許多來訪旅客眾多的已開發經濟體採行退稅措施。這將可鼓勵旅客在菲律賓消費。

不過，菲律賓憂思教師聯盟（Alliance of Concerned Teachers）發表聲明說，數百萬菲律賓人遭受食物和商品價格飆漲痛苦之際，小馬可仕政府應優先考慮飢餓、失業、薪資微薄的菲律賓人，廢除加值型營業稅，而非考慮外籍旅客退稅議題。

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菲律賓新聞社（PNA）報導，去年2月開放國際觀光客以來，截至12月共有265萬人次國際旅客訪菲，其中202萬人次為外籍旅客，其他為海外菲律賓人，仍遠低於疫情爆發前、2019年826萬人次國際旅客赴菲的數字。

去年國際旅客為菲律賓帶來2090億披索（約新台幣1151.84億元）觀光收益。菲國觀光部希望今年吸引480萬人次旅客訪菲，創造2.58兆披索觀光收益。（編輯：周永捷）1120130