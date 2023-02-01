年輕情侶伊朗地標前浪漫共舞 遭法院重判10年

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（中央社巴黎31日綜合外電報導）社運人士今天指出，伊朗一對年輕情侶因在首都德黑蘭（Tehran）地標前浪漫共舞，今天雙雙被法院判處10多年的有期徒刑。

法新社報導，伊朗女子哈吉吉（Astiyazh Haghighi）與未婚夫阿瑪迪（Amir Mohammad Ahmadi）在德黑蘭自由紀念塔（Azadi Tower）前浪漫共舞的影片去年11月在網路竄紅，不久後，年紀都20歲出頭的這對情侶就遭到逮捕。

哈吉吉片中沒有戴頭巾已經是藐視伊朗對女性的嚴格規範，女性公開跳舞也是於法不容，更遑論是與男性共舞。

總部在美國的伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）指出，德黑蘭的法庭分別判處兩人10年6個月的有期徒刑，並禁止他們使用網路或出境。

哈吉吉和阿瑪迪是伊朗廣受歡迎的網紅，在社群平台Instagram擁有不少粉絲追隨。人權行動者新聞通訊社指出，這兩人遭定罪的罪名包括「鼓勵墮落和公開賣淫」以及「從事以破壞國安為目的的聚會」。

人權行動者新聞通訊社引述消息來源說，這對情侶的家屬表示，庭審期間他們被剝奪了聘請律師的權利，保釋兩人的請求也遭駁回。

去年9月伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭道德警察逮捕羈押後死亡，掀起伊朗多年來最大規模的民間起義，自此之後，伊朗有關當局便大舉鎮壓各種形式的異議聲浪。

根據聯合國的數據，迄今至少有1萬4000人被捕，當中不乏知名人士、記者、律師，也包括走上街頭的市井小民。

而哈吉吉與阿瑪迪這對情侶共舞的畫面，被譽為是反映示威運動在自由這方面訴求的象徵，片中可以看到女方被男方抱起時長髮在空中飛舞的模樣。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1120201