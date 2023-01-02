伊朗警方恢復衣著警告 要求女性在車內須戴頭巾

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（中央社德黑蘭2日綜合外電報導）正當伊朗因宗教警察爭議引發的「頭巾革命」全國抗爭仍持續延燒，伊朗媒體今天報導，伊朗警察已經恢復警告民眾，女性甚至在汽車內也必須戴上頭巾。

另一方面，昨天傳出伊朗73歲異議記者薩米米（Keyvan Samimi）已經獲釋，但他的家屬今天對法新社否認這項消息。薩米米2022年12月曾從獄中發出訊息，力挺庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引發的抗議活動。

22歲的艾米尼2022年9月疑似違反伊朗嚴格的女性穿著宗教規定，在首都德黑蘭遭到逮捕，卻在警方拘留期間於同月16日死亡，此後伊朗陷入全國性示威動盪。德黑蘭稱這些抗議行動是「暴亂」。

伊朗法斯通訊社（Fars）今天引述一名高階警官報導，伊朗警方正在「全國各地」執行納茲爾-1（Nazer-1）規範的「新階段」。納茲爾是波斯文「監視」的意思。

法斯通訊社指出，納茲爾規範涉及「在汽車內移除頭巾」的行為，2020年剛推行時，若車內出現這類行為，車主會收到違反衣著規定的簡訊提醒，並被警告若再犯將面臨「法律」行動。

不過，根據社群媒體上的貼文，伊朗警方這回似乎取消威脅採取法律行動。一則據稱是警方發出的訊息寫道：「在您的車內出現移除頭巾情況。有必要尊重社會規範，並確保這個行為不再發生。」

伊朗9月爆發示威潮後，德黑蘭街頭已越來越少見到宗教警察的白綠警車。無論在德黑蘭的高檔區或較溫和傳統的南邊郊區，都出現過不少女子沒戴頭巾也沒被警察攔下。

伊朗檢察總長蒙塔茲瑞（Mohammad Jafar Montazeri）據報2022年12月初表示，正式名稱為「指導巡邏隊」（Gasht-e Ershad）的道德警察已經廢除。但運動人士對他的說法存疑，因他似乎是在某個會議上隨口回答一個問題，而不是由管轄道德警察的伊朗內政部發出明確指示。

伊朗改革派報紙「東方報」（Shargh）昨天則報導，2020年12月因「密謀不利國家安全」罪名被判處3年徒刑的記者薩米米已經獲釋。但他的家屬今天卻表示，薩米米仍在德黑蘭以東200多公里的瑟姆南市（Semnan）監獄服刑。

薩米米曾於2022年2月獲准保外就醫，但伊朗梅爾通訊社（Mehr）5月報導，薩米米又因涉嫌從事危害國家安全的活動，同月再度入獄。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1120102