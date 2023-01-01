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傳伊朗73歲異議記者獲釋 獄中聲援頭巾革命抗議

2023/1/1 22:14（1/1 22:45 更新）
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（中央社德黑蘭1日綜合外電報導）伊朗改革派報紙「東方報」（Shargh）今天報導，伊朗73歲異議新聞記者薩米米（Keyvan Samimi）已獲釋。薩米米因被控密謀不利國家安全於2020年12月被捕。

法新社報導，薩米米於2020年12月被判處3年徒刑，遭囚禁在德黑蘭以東近200公里的瑟姆南市（Semnan）。

東方報並未透露確切的釋放日期。

薩米米雖於2022年2月獲准保外就醫。但梅爾通訊社（Mehr news agency）報導，薩米米因涉嫌從事危害國家安全的活動，去年5月重返獄中。

薩米米去年12月從獄中發出訊息，力挺庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引發的抗議活動。

22歲的艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭道德警察逮捕，9月16日在羈押期間死亡，引發民間抗議，並演變成伊朗多年來最大規模的抗議潮。

薩米米在1979年伊斯蘭革命前後，皆曾入獄服刑。

此外，伊朗媒體今天報導，當局在德黑蘭東部逮捕參加混合性別派對的足球隊員。報導中未透露他們的身分或確切人數。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，伊朗一個知名足球球會的多名現役和前球員昨晚在德馬溫市（Damavand）一個混合性別派對上被捕。

報導中表示，這些球員因為喝下酒精飲料的關係處於不正常的狀態。

由於宗教的緣故，伊朗法律僅允許非穆斯林攝取酒精。此外，在伊朗和異性共舞是違法的。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120101

#薩米米
#伊朗
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