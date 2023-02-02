更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

京都公車一日券9月底停售 盼遊客改搭地鐵

2023/2/2 16:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京2日綜合外電報導）日本京都市政府交通局有意在今年9月底停售、2024年3月底全面停用公車一日券，但繼續販售單價較高、可搭乘地鐵及公車的一日券，希望遊客能改搭地鐵，解決公車太過擁擠的情況。

日本讀賣電視台報導，京都市政府交通局在全面停用每張700日圓（約新台幣160元）的公車一日券後，將繼續販售每張1100日圓的地下鐵公車一日券，由於後者每張單價較前者高400日圓，預估可增加約3億日圓收入。

京都市目前販售的公車一日券，旅客可在一天內不限次數搭乘包括市營公車在內的多數公車路線；但京都市政府交通局已確定政策方針，將在今年9月底停售、2024年3月底全面停用公車一日券。

在COVID-19疫情爆發前，使用公車一日券的9成旅客都來自外地，經常可看到公車上擠滿帶著大型行李的觀光客，讓京都市民紛紛表達不滿。

透過全面停用公車一日券，京都市政府交通局希望能避免觀光客全部擠在公車上，選擇轉搭目前經營狀況嚴峻的地下鐵。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120202

#京都市政府交通局
#日本
#讀賣電視台
COVID-19
中國擺明報復 自韓入境非中國公民需核酸檢測COVID-19維持全球最高警戒 譚德塞：中國死亡數絕對比通報高
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族