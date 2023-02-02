京都公車一日券9月底停售 盼遊客改搭地鐵

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本京都市政府交通局有意在今年9月底停售、2024年3月底全面停用公車一日券，但繼續販售單價較高、可搭乘地鐵及公車的一日券，希望遊客能改搭地鐵，解決公車太過擁擠的情況。

日本讀賣電視台報導，京都市政府交通局在全面停用每張700日圓（約新台幣160元）的公車一日券後，將繼續販售每張1100日圓的地下鐵公車一日券，由於後者每張單價較前者高400日圓，預估可增加約3億日圓收入。

京都市目前販售的公車一日券，旅客可在一天內不限次數搭乘包括市營公車在內的多數公車路線；但京都市政府交通局已確定政策方針，將在今年9月底停售、2024年3月底全面停用公車一日券。

在COVID-19疫情爆發前，使用公車一日券的9成旅客都來自外地，經常可看到公車上擠滿帶著大型行李的觀光客，讓京都市民紛紛表達不滿。

透過全面停用公車一日券，京都市政府交通局希望能避免觀光客全部擠在公車上，選擇轉搭目前經營狀況嚴峻的地下鐵。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120202