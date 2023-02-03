外傳美提議烏克蘭割地20%換俄停戰 白宮斥不實

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國「新聞週刊」引述瑞士「新蘇黎世報」報導，美國中情局局長1月密訪俄羅斯莫斯科，代美國總統拜登提議以20%烏克蘭領土換取結束俄烏戰爭。白宮及中情局雙雙否認此消息。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）1月也曾赴基輔，密會烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）討論戰況。

「新蘇黎世報」（NZZ）今天引述德國政界高層人士說法報導，華府提議以烏克蘭約20%領土換取俄羅斯結束戰爭，所提面積相當於烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區。

但報導也指出，基輔當局和莫斯科當局均拒絕美方提案，烏克蘭因「不願分割領土」拒絕這項提議；俄羅斯則以「長遠看來，他們無論如何都會贏得這場戰爭」為由回絕。

一名美國中央情報局（CIA）官員告訴「新聞週刊」（Newsweek），「新蘇黎世報」的報導內容「完全不實」。

白宮國家安全會議（White House National Security Council）副發言人戴維特（Sean Davett）也稱報導內容「不正確」，並表示中情局也會給出相同說法。

報導也說，受訪的兩名德國政界人士稱美國官員對於如何因應俄烏戰爭存在歧見。

伯恩斯和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）都希望戰爭儘快結束，以便美方專注於中國議題上；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則不想讓俄國在破壞和平秩序後，還能免受國際懲罰，並要求為烏克蘭提供大規模軍事支援。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1120203