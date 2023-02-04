札幌雪祭時隔3年實體舉辦 展出160座雪冰雕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京4日綜合外電報導）日本北海道冬季特色活動之一的「札幌雪祭」，今天在主會場大通公園開幕。受疫情影響，今年是時隔3年再度實體舉辦，展期到2月11日止，共展出約160座大小不等的雪雕及冰雕。

日本產經新聞報導，為防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，今年雪祭不設餐飲攤位，參觀路線採單行道，並部署保全人員引導避免人群過度擁擠。一般民眾若想確認雪祭現場人潮狀況，也可透過官網即時影像得知。

札幌雪祭從1950年開始舉辦，往年可吸引國內外遊客逾200萬人參觀。2021年及2022年受COVID-19疫情影響停辦，改為舉辦線上播映雪雕製作等活動。

日刊體育報導，札幌雪祭今天在札幌市中心的大通公園等會場開幕，今年雪祭主要看頭之一，就是由市民團體製造反映時代的58座「市民雪雕」，其中包括頭戴打擊頭盔、手持球棒的天使隊「二刀流」球星大谷翔平頭像，及2022年10月1日離世的前職業摔角選手安東尼奧．豬木（本名豬木寬至）。

雪祭執行委員會負責人員說，期待各界人士都能到場參觀雪祭。

札幌今天上午天氣不錯，可以看到許多觀光客湧入會場參觀，其中多數人都佩戴口罩。

日本放送協會（NHK）報導，跟家人一同前來參觀的北海道女性居民說，很高興總算可以參觀過去因疫情無法到場的雪祭。

來自美國的男性遊客說，聽聞這是日本規模最大的雪祭所以來參觀，雪雕非常漂亮。

今年雪祭展期8天，分為大通及薄野兩會場展出。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120204