遭扣俄國資產 美司法部長授權用於援助烏克蘭

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國媒體報導，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）今天表示，他已授權美國開始使用遭扣押的俄羅斯資金來援助烏克蘭。

法新社報導，這項消息是賈蘭德在華府與烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）召開會議期間所宣布。俄羅斯入侵前蘇聯加盟共和國烏克蘭已將近一年。

根據美國有線電視新聞網（CNN），賈蘭德表示：「今天，我宣布授權將遭扣押的俄羅斯資產首度轉移用於烏克蘭。」

他還說，這筆錢將來自俄羅斯權貴馬洛非葉夫（Konstantin Malofeyev）去年4月因規避制裁被起訴後所沒收的資產。

CNN報導引述賈蘭德發言說，這筆錢將交給國務院「以支持烏克蘭人民」。

柯斯汀對此舉表示歡迎，他說，遭沒收的540萬美元資產將用來「重建烏克蘭」。

柯斯汀在推特（Twitter）發文說：「很高興看到旨在扣押俄羅斯權貴不法資產的新立法付諸行動。」推文附上他和賈蘭德在會議中的照片。

他說：「所有烏克蘭人或多或少都因這場戰爭受苦。我們有義務確保烏克蘭人民因為所有已造成的龐大損失獲得賠償。」

俄國億萬富豪馬洛非葉夫被認為是烏東親俄分離主義分子的主要金主之一。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120204