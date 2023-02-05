日上空3年前神秘物體 專家：可能是中國來的氣球

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日本宮城縣上空2020年曾被目擊到像氣球般的神秘飛行物體，日本專家認為，該物體跟在美國被目擊到的很相似，很可能也是來自中國。（圖取自日本東北放送網頁newsdig.tbs.co.jp）

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本宮城縣上空2020年曾被目擊到像氣球般的神秘飛行物體，日本專家認為，3年前的這個物體跟在美國被目擊到的很相似，很可能也是來自中國。

中國偵察氣球入侵美國領空，飄過多處敏感地點後，今天遭美軍擊落。美國防部官員說，中國有「一個艦隊」的這類偵察氣球，包括在委內瑞拉和哥倫比亞看到的那顆。

回顧2020年6月17日，日本宮城縣上空被民眾相繼目擊到的「神秘白色物體」，宮城縣政府當年經過彙整仍無法找到解答，只能做出「所有者或目的等資訊不明」的結論。

日本東北放送（TBC）今年2月3日報導，當年分析宮城縣上空神秘飛行物體的東北大學副教授服部誠說，跟最近在美國被目擊到的物體很相似。

服部誠說，「跟來到宮城的幾乎是同型物體」，不只是外型都是球狀，連下方吊掛的物體也幾乎一樣。根據當年的風向等資料分析飛行路徑，3年前的神秘飛行物體很有可能是從中國飄到宮城縣上空。

服部誠說，即使改變各項參數，都顯示這個物體是從中國來的，希望日本政府可以釐清真相。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120205