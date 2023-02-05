巴基斯坦再傳爆炸事件 至少5傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里5日專電）巴基斯坦今天再傳爆炸事件，根據媒體報導，至少有5人受傷。這是巴基斯坦過去一週內第2起重大爆炸事件。

巴基斯坦媒體「俾路支郵報」（The Balochistan Post）報導，西部城市奎達（Quetta）軍營及警察總局附近的管制區，近午時分發生爆炸事件，已知多人受傷。

俾路支郵報透過推特發布的影片可以看到，發生爆炸處冒出白煙，哨站軍人則急忙驅離附近民眾及車輛。

奎達市是俾路支省的首府，在爆炸發生時正因一場板球表演賽而處於高度警戒狀態。這場比賽因爆炸事件而臨時叫停，球迷擔心國際球隊將因安全考量，不敢前往巴基斯坦參賽。

巴基斯坦「黎明報」（Dawn）報導，這場爆炸造成至少5人受傷，爆炸地區已被封鎖。

當地警方尚未公布爆炸原因與較準確的傷亡人數，但媒體推測可能有人死亡。

1月30日，巴基斯坦北部白夏瓦市（Peshawar）警察總部內清真寺疑似遭遇自殺攻擊，造成100多人喪生、逾150人受傷，多為警員。（編輯：馮昭）1120205