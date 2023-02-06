丹麥為籌國防財源擬砍國定假 數萬人上街抗議

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（中央社哥本哈根5日綜合外電報導）丹麥數以萬計民眾今天走上哥本哈根街頭，抗議政府為籌措國防預算財源，推動廢除國定假日「大祈禱日」（Great Prayer Day）。

法新社和路透社報導，這場示威由丹麥最大工會聯盟FH發起，負責人瑞斯加德（Lizette Risgaard）表示：「這是一個完全不公平的提議。」

基督教節日「大祈禱日」落在復活節後的第4個星期五，可溯至1686年。

據警方和主辦單位估計，今天走上街頭的人數在4萬至5萬人之間，是丹麥10多年來最大的示威活動。抗議群眾聚集國會外，高舉寫著「別插手我們的假期」、「對戰爭說不」的標語。大約70輛巴士載著來自丹麥各地的示威者。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）希望利用廢除「大祈禱日」產生的資金提高國防預算，以便提前3年，也就是在2030年就實現北大西洋公約組織（NATO）設定的國防開支占國內生產毛額（GDP）2%的目標。

但丹麥工會聯盟主張，讓丹麥人多工作1天的決定，違反工會和政府談判達成神聖不可侵犯的集體工資協議。工會、反對派議員和經濟學家都質疑提案效果，部分經濟學家說，效果不太可能長久，因為勞工會想辦法調整工作時數。

瑞斯加德告訴法新社，政府這項決定是「打破我們的丹麥模式」，「下次國會認為我國需要更多的錢時，會不會拿掉另1個休假或星期天，然後還說『哦，你們應該工作』」。

18歲學生歐佛葛德（Mads Overgaard）表示，他站出來是為了支持丹麥模式。他告訴法新社：「不改變（丹麥模式）是非常重要的，因為改變這個案例是一回事，但他們下次會怎麼做？」

根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，丹麥人工作時數低於歐洲大多數國家。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1120206