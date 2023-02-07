魔鬼詩篇作者魯西迪躲刺殺死劫 創傷中推出新作

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（中央社紐約7日綜合外電報導）英美雙籍作家魯西迪（Salman Rushdie）去年遭人刺殺，但保住一命，還推出新作「勝利之城」（Victory City，暫譯）。他接受媒體專訪時透露，經此一劫，寫作變得「非常艱難」。

法新社報導，魯西迪的新作描述14世紀一名女子反抗父權世界並統治一座城市的「史詩故事」，今天在美國上架。這是他的第15部小說，早在刺殺案發生前就開始撰寫。

魯西迪說，去年8月那場刺殺讓他有了精神創傷。

75歲的魯西迪接受「紐約客週刊」（The New Yorker）訪問時說：「有種東西叫做創傷後壓力症候群（PTSD）。」這是他自去年8月12日在紐約州肖托夸郡（Chautauqua County）一場活動上遭人刺殺以來，首度接受媒體專訪。

他說：「我覺得寫作變得非常、非常困難。我坐下來寫東西，卻什麼都寫不出來。我動筆，但都是一堆空泛沒用的東西，寫出來隔天就刪掉了。我真的還沒走出那片森林。」

曾獲「布克獎」（Booker Prize）等文壇諸多獎項的印度裔小說家魯西迪擁有英國與美國國籍，已在紐約生活20年。他的經紀人去年10月說，刺殺導致他一眼失明，一隻手失去功能。

魯西迪告訴「紐約客週刊」記者芮姆尼克（David Remnick），自己「大傷已癒」，但由於有些指頭沒有感覺，他沒辦法好好打字。

他形容自己很「幸運」，還說：「這不是我的最佳狀態，但考量到事發經過，我的狀況不算太差。」

魯西迪於1988年推出小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses），此後遭到時任伊朗最高領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）以褻瀆為由下達追殺令，魯西迪因此過著多年躲躲藏藏的日子。

去年8月的刺殺案震驚西方世界，但伊朗、巴基斯坦等穆斯林國家的極端分子都相當樂見。

刺殺魯西迪未遂的24歲凶嫌馬塔（Hadi Matar）來自新澤西州，有黎巴嫩血統，他在案發後立即被捕，對攻擊指控拒不認罪。

魯西迪談到馬塔時僅說：「這要歸咎於他」。（譯者：曾依璇/核稿：施施）1120207