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刺傷魔鬼詩篇作者魯西迪 犯嫌出庭拒不認罪

2022/8/19 03:33
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（中央社紐約州梅維爾18日綜合外電報導）刺傷作家魯西迪（Salman Rushdie）的24歲犯嫌馬塔（Hadi Matar）今天在紐約州短暫出庭聆訊時，對於自己被控的謀殺未遂和攻擊罪名拒不認罪。

法新社報導，馬塔上週在一場藝文活動中，衝上台朝小說家魯西迪的頸部和腹部刺了多下。今天馬塔透過律師重申不承認自己面臨的指控。

根據肖托夸郡（Chautauqua County）檢察官，大陪審團起訴後，馬塔今天在肖托夸郡法院出庭。他身穿黑白條紋囚服，低著頭。

法官下令繼續羈押馬塔，不得保釋。下次他出庭的時間預計為9月7日。

75歲的魯西迪12日遇刺後，被送往附近醫院緊急手術。目前他的狀況還很嚴重，但有改善跡象，已經拿掉人工呼吸器。

魯西迪生於孟買的穆斯林克什米爾家庭，後來移居英國，擁有英、美雙重國籍。他因為寫出第4本小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）而長期面臨死亡威脅，有些穆斯林認為該書褻瀆先知穆罕默德。

這本書於1988年出版，陸續在許多穆斯林人口眾多的國家被禁。（譯者：楊昭彥）1110819

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