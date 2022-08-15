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伊朗否認與魯西迪遇刺有關 稱應怪本人與支持者

2022/8/15 17:41
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（中央社德黑蘭15日綜合外電報導）伊朗今天「斷然」否認與小說「魔鬼詩篇」英美雙籍作者魯西迪12日遇刺案的凶手有任何關連。伊朗外交部還說，魯西迪遇襲案唯一怪罪對象，是他本人和他的支持者。

法新社報導，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）表示，「我方斷然否認」與攻擊案有任何關連，且「無人有權利指控伊朗伊斯蘭共和國」。這是德黑蘭首度對魯西迪（ Salman Rushdie）遇刺發表官方回應。

魯西迪在美國紐約州的一場公開活動中，遭到一名凶手猛刺數刀，目前仍在復原中。

路透社報導，卡那尼在新聞簡報會上表示，言論自由不能作為魯西迪在寫作中侮辱宗教的正當理由。

印度出生的魯西迪1988年出版「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses），由於一些穆斯林認為書中含有褻瀆神明段落，此後他一直活在追殺令下。

1989年時，當時伊朗最高領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）下達伊斯蘭教敕令（fatwa，即追殺令），號召穆斯林殺死魯西迪與任何和「魔鬼詩篇」出版有關的人士。

不過，伊朗政府1998年表示，不再支持對魯西迪的追殺令。這位小說家近幾年的生活方式也相對公開。

但卡那尼表示：「魯西迪侮辱了伊斯蘭的神聖性，越過了15億穆斯林的紅線，導致自己暴露在大眾怒火下。」

「魯西迪遭到攻擊的過程中，我們認為除了他本人和他的支持者以外，沒有任何其他人應該受到責難與譴責。...無人有權利在這方面指責伊朗。」

卡那尼還說，有關魯西迪的攻擊者，除了媒體曝光的資訊以外，伊朗一無所知。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110815

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