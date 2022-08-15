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魯西迪遇刺 黎巴嫩鎮長：嫌犯父親拒絕回應

2022/8/15 13:25
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（中央社貝魯特14日綜合外電報導）英美雙籍知名作家魯西迪（Salman Rushdie）日前在紐約州遇刺，黎巴嫩鎮長特菲今天表示，嫌犯的父親將自己鎖在黎巴嫩南部家中，拒絕與人交談。

路透社報導，12日在紐約州攻擊魯西迪的嫌疑人，警方已確認是來自新澤西州的24歲男子馬塔（Hadi Matar）。馬塔被控謀殺未遂，但他拒絕認罪。馬塔是黎巴嫩裔，家人來自黎巴嫩南部雅隆鎮（Yaroun）。

雅隆鎮長特菲（Ali Tehfe）表示，馬塔父母移民美國，馬塔是在美國出生長大，但幾年前他的父親回到了黎巴嫩。

特菲告訴路透社：「他的父親現在在黎巴嫩，但他把自己鎖在家中，不接受向任何人發表聲明。我們試圖跟他溝通，也有派人去敲他家門，但他不願意跟任何人交談。」

獲伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）的一名官員昨天表示，他們並沒有魯西迪遇襲案的其他消息。

這位不具名官員說：「我們對這件事毫不知情，所以也不會做任何評論。」

真主黨背後有伊朗撐腰，而魯西迪正是在1989年遭當時伊朗最高領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）下達宗教裁判令（fatwa）追殺，何梅尼稱魯西迪褻瀆先知穆罕默德，呼籲穆斯林拿下他的性命。

75歲的魯西迪生於印度，因為寫出小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）而長期面臨死亡威脅。

特菲被問及馬塔或馬塔父母是否跟真主黨有關或是支持真主黨時，他表示自己「完全不知道」他們的政治立場為何。

魯西迪的經紀人和兒子今天表示，魯西迪已經取下呼吸器，病情好轉。

法新社則報導，針對馬塔的背景及攻擊動機，警方和檢察官提供的資訊很少。

馬塔遭控二級謀殺未遂與持械攻擊罪名，且不得保釋。馬塔預計將在19日再次出庭。（實習編譯：許珈瑜/核稿：盧映孜）1110815

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