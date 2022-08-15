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魯西迪遇刺後取下呼吸器且能說話 家屬如釋重負

2022/8/15 01:41
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（中央社倫敦14日綜合外電報導）「魔鬼詩篇」作者魯西迪12日在美國紐約州一場文學活動被刺傷，送醫手術後需仰賴人工呼吸器。魯西迪的兒子今天透露，父親已經取下呼吸器且能說上幾句話，家屬們感到如釋重負。

魯西迪（Salman Rushdie）的兒子札法．魯西迪（Zafar Rushdie）在推特（Twitter）發文指出，昨天魯西迪取下呼吸器且能說幾句話，「我們感到如釋重負」。

札法．魯西迪還說，儘管出現好消息，但父親的傷勢「嚴重」且「改變了人生」，他仍處於危急狀況。

魯西迪的經紀人魏利（Andrew Wylie）今天稍早也表示，魯西迪正展開漫長的復原之路，

生於印度的英美雙籍作家魯西迪是「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）的作者，他因創作此書惹怒伊朗，長期面臨死亡威脅。

這本書於1988年出版後，有些穆斯林認為此書褻瀆先知穆罕默德，因此陸續在穆斯林人口眾多的許多國家被禁。（譯者：陳彥鈞）1110815

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