魁北克巴士撞日托中心2童亡 司機恐蓄意攻擊

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加拿大一輛巴士今8日衝撞魁北克省蒙特婁郊區一間日托中心，造成2名孩童喪生、6名孩童受傷。（路透社）

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（中央社加拿大拉瓦爾8日綜合外電報導）加拿大一輛巴士今天衝撞魁北克省蒙特婁郊區一間日托中心，造成2名孩童喪生、6名孩童受傷，警方研判司機是蓄意攻擊，總理杜魯道在案發後慰問家屬。

綜合法新社和路透社報導，加拿大有關當局表示這輛巴士在上午8時30分左右衝入拉瓦爾（Laval）聖羅斯（Sainte Rose）日托中心，導致數名兒童被困在車下，一名孩童當場死亡，另一兒童在救護車上不治。拉瓦爾位於蒙特婁（Montreal）西北方約30公里。

警方告訴法新社：「我們認為這是蓄意行為，但目前不知道動機。」警方還說，51歲犯嫌聖阿曼德（Pierre Ny St-Amand）正接受訊問，沒有前科。有關當局說，這名司機已在交通體系工作10年。

拉瓦爾警方發言人說，另外6名兒童送醫後，現已「脫離險境」。

聖阿曼德被依「殺人罪和危險駕駛罪嫌」逮捕，但警方說他尚未被起訴，預定今天下午透過視訊出庭。

一名父親哭著告訴加拿大廣播電台（Radio-Canada）他協助制伏這名司機的經過。男子的妻子說，當時巴士司機半裸，兩人都說看到他「故意衝進日托中心」。

這輛巴士看起來撞到建物的一側，這棟建物靠近停車場，部分屋頂坍塌在車頭上面，事件裡沒有成人受傷。

這間日托中心通常約有80或85名兒童。事件發生後，心急的家長踏著積雪覆蓋的人行道趕向日托中心接孩子，附近的一所學校被當成危機指揮部。

杜魯道（Justin Trudeau）和魁北克省長雷哥（Francois Legault）在案發後向家屬表達慰問。

杜魯道說：「沒有任何的話語可以消除那些父母、孩子和職員所感受到的痛苦和恐懼，但我們一直都會在這支持大家。」

拉瓦爾市長波伊爾（Stephane Boyer）對事件表示震驚，稍早在推特上說調查工作仍在進行，還說「我在這艱難時刻全力支持家長們」同時趕赴現場與家屬見面。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1120209