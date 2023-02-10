韓國提前自2/11起 恢復對中國公民發短期簽證

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（中央社台北10日電）韓國政府今天表示，考量近期入境韓國的中國旅客陽性率已降低至1%左右，且未發現變異株病例，將提前從11日起恢復對中國公民核發短期簽證。

韓聯社報導，中央災難安全對策本部在今天會議做出上述決定，韓國自1月2日起實施中斷發給短期簽證措施，原定實施至1月底，之後因中國疫情考量延長至2月底，國務總理韓惪洙曾表示，將視中國疫情及入境旅客陽性率狀況，考慮何時解除措施。

當局說明，中國疫情看來已觸頂轉降，較先前穩定下來，來自中國的入境旅客陽性率也維持在1%左右，因此決定較原定時間提前恢復發給簽證。

來自中國、持短期簽證入境旅客須在機場採檢，陽性率在措施上路初期一度達到30%以上，1月29日至2月4日已降至1.4%左右；包括持長期簽證、韓國籍等所有來自中國入境旅客上週陽性率則為1.1%，較前一週下降0.9個百分點。

中國去年底染疫人數大幅增加，韓國政府因此要求所有來自中國、持短期簽證入境韓國旅客須在機場採檢陰性後才能離開，並暫停向中國公民核發短期簽證，引起中方不滿，隨即宣布基於相互原則向韓國公民停發短期簽證及過境簽證，並跟進實施韓國旅客入境採檢規定。

因同樣原因，遭中國停發日本公民赴中國普通簽證的日本在恢復簽證業務後，獲中方恢復審發簽證；韓國政府這次宣布提前恢復申發短期簽證，中方也很有可能同樣放開對韓國公民的簽證限制。

除簽證外，韓國防疫當局目前仍維持對中國入境旅客採檢等防疫措施，但韓國近期疫情在放寬室內口罩規定後仍維持穩定，不排除視韓中雙邊疫情狀況進一步放寬防疫規定。（編輯：高照芬）1120210