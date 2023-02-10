以「X教授」演員命名 美國9歲老鼠破金氏長壽紀錄[影]

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美國聖地牙哥的動物園表示，以「X教授」演員派屈克史都華命名的一隻老鼠，以9歲209天正式成為全世界最老的老鼠，打破金氏世界紀錄。（圖取自twitter.com/sandiegozoo）

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國聖地牙哥的動物園今天表示，以「X教授」演員派屈克史都華（Patrick Stewart）命名的一隻老鼠，以9歲209天正式成為全世界最老的老鼠，打破金氏世界紀錄。

綜合法新社與英國廣播公司（BBC）報導，暱稱為「派特」的這隻老鼠以電視影集「星際爭霸戰」（Star Trek）中飾演艦長的演員派屈克史都華命名，品種為北美洲體型最小的太平洋口袋鼠（Pacific pocket mouse），出生於2013年7月14日，到8日滿9歲209天。

聖地牙哥動物園野生動物聯盟（San Diego Zoo Wildlife Alliance）官方表示，派特目前依舊身強體壯。

這隻體重不到6公克的小生物，獲得金氏世界紀錄認證為最長壽的老鼠。而且不像與牠同名的派屈克史都華頂著招牌光頭，派特渾身毛茸茸。

太平洋口袋鼠的名字來自於牠的雙頰有囊袋，會被用來收藏食物與搬運築巢材料。這種動物生活在靠近太平洋的沿海灌木叢、沙丘和河岸。

人類的侵占行為令太平洋口袋鼠一度瀕臨絕種危機，直到1994年發現了一個小族群。

聖地牙哥動物園野生動物聯盟專家在2012年展開復育計畫，挽救太平洋口袋鼠免於絕種危機。

專家表示，這種動物對於生態系統至關重要，牠們會搬運種子，挖掘行為還能促進植物生長。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1120210