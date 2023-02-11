自民黨青年局長：思考台日在太平洋島國共事

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日本自民黨青年局長鈴木憲和11日應日台政策研究所之邀發表演說表示，台日或可在帛琉等太平洋島國一同做些事，他計劃8月率團訪台後順道訪帛琉。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月11日

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（中央社記者楊明珠東京11日專電）由日本學者等組成的日台政策研究所今天在東京舉行研討會，日本自民黨青年局長鈴木憲和應邀演說表示，台日或可在帛琉等太平洋島國一同做些事，他計劃率團訪台後順道訪帛琉。

日台政策研究所是提供研究台日學者與專家交流的平台，今天在東京舉行紀念成立5週年的研討會，主題為「今後的日本與台灣」。會中邀請東京國際大學教授河崎真澄、政治大學助理教授石原忠浩及淡江大學教授蔡錫勳發表專題演講。研討會由日台政策研究所代表理事、山形大學名譽教授松尾剛次主持。

自民黨青年局長、眾議員鈴木憲和及駐日副代表李世丙受邀致詞。

鈴木去年5月訪台時以自民黨青年局長代理身分拜會總統蔡英文，去年9月升任為青年局長。選區是日本東北山形縣的鈴木在演講時表示，311大地震時台灣在震災3天後立即派救援隊馳援，令他印象深刻，他認為台日關係是從那時開始愈走愈近的。

談到今後的台日關係，鈴木指出，不能只看台日這兩個國家的關係，而是應該基於身為印度太平洋地區整體的一員去思考如何謀求和平的觀點來看台日關係。

他表示，日台無邦交，包括「正式的」管道在內，是否能建立有默契的關係？對此，政治家們應意識到這點，與政府一同努力。他也說，日本應該思考如何協助台灣加入包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織。

他說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，他曾以外務大臣政務官身分前往太平洋島國吐瓦魯參加太平洋高峰會，當時日本、台灣和中國都以觀察員參加，他代表日本與會，與台灣外交部長吳釗燮也有對話，當場可感受到台灣面臨著嚴峻的外交。

他知道台灣在太平洋島國做很多政府開發援助（ODA）的事業，例如飼養家畜、製造堆肥以生產食物等協助當地解決糧食問題，他認為日本也應該這樣做，或許台日可攜手合作。

他舉例說，像是台灣的邦交國帛琉，對日本來說，帛琉是最重要的太平洋島國，他認為台日可以在帛琉一起做什麼，這最終將有助於地區的穩定性。

他表示，今年5月自民黨青年局幹部將率先訪台，8月預定率領5、60名青年局成員訪台，回程順道去訪問帛琉，如果可以的話，希望也能在帛琉與台灣人士相會。他說，訪台期間，若有機會，希望將去高雄市參觀台灣人為前首相安倍晉三打造的銅像。

李世丙致詞時表示，台灣有事（有緊急狀況）及相關議題被廣泛討論，日本首相岸田文雄多次強調台灣海峽和平穩定的重要性。

他說，回顧2022年受到俄烏戰爭、疫情及通貨膨脹的影響，全球經濟都不理想，但台日貿易相對穩定，2022年總額882億美元，創歷史新高。另外，日本企業對台灣的投資總額也比往年增長2倍以上，預估逾20億美元。

河崎真澄以「鄧小平魔術的崩壞與日台代罪羔羊的危機為題演講。他首先表示，台灣目前在世界的存在感與5年前簡直是天壤之別，受到國際社會重視的程度空前。明年將舉行第8次總統大選，台灣在世界的存在感將增強。

他言及最近的中國間諜氣球的話題，語帶諷刺的以偶像歌手周杰倫的歌曲「告白氣球」做比喻說，中國這顆氣球可視為中國對全世界的另類告白，可說是一種敵對行為，須嚴肅看待。

他指出，中國國家主席習近平陸續破壞中國全球化的關鍵「社會主義市場經濟」、「一國兩制」。2022年10月中共第20次全國代表大會，習近平葬送掉集體領導體制，毀壞作為經濟成長關鍵的「鄧小平魔術」。

此外，習近平政權防疫對策失敗，社會不安激增。房地產經濟正崩毀、中央與地方債台高築，中國已難以避免國內生產毛額（GDP）出現負成長。

他指出，對於被剝奪自由、無法享受經濟繁榮的中國人民的不滿將爆發，習近平政權為了減少人民不滿，唯有高舉民族主義大旗，往海外找代罪羔羊，對象就是台灣與日本。

他表示，2022年發生第4次台灣海峽危機，但台日因內政不穩定，無法合作。今年（2023年）5月將在廣島召開的七大工業國集團（G7）能否形成對中國的震懾力、2024年台灣總統大選、美國總統大選等都還有很大的變數。

2027年8月中國人民解放軍建軍100週年、10月有中共第21次全國代表大會，對習近平而言，這將是相當重要的關鍵時間；對台日而言，今後4年很重要。

人在台灣的石原忠浩以視訊演講的方式說明台灣去年年底九合一選舉以來目前的政治狀況。他指出，今後台灣政局的焦點包括：內政方面有稅額超徵全民普發6000元的朝野攻防戰、下屆總統大選的動向可能3月以後將漸明朗、民進黨面臨學術倫理和黑金問題、國民黨最感棘手的是總統候選人的選出過程等。

人在台灣的蔡錫勳在演講中言及去年日本智庫與國會議員舉辦的「台灣有事」兵推，未邀請台灣專家參與。他希望將來舉辦兵推時能邀台灣參加，才能提高準確度。（編輯：黃自強）1120211

日台政策研究所研討會11日在東京舉行，東京國際大學教授河崎真澄（左3）等人發表專題演講。研討會由日台政策研究所代表理事、山形大學名譽教授松尾剛次（左4）主持。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月11日

自民黨青年局長鈴木憲和7日表示，日本應該思考如何協助台灣加入包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月11日