賽普勒斯總統決選 前外長得票52%對手認敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

賽普勒斯前外交部長克里斯托多里底斯（右3）在12日的總統大選第2輪決選中獲得52%選票。圖為克里斯托多里底斯12日進行第2輪投票。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社尼柯希亞12日綜合外電報導）賽普勒斯前外交部長克里斯托多里底斯在今天的總統大選第2輪決選中獲得52%選票。他的資深外交官對手馬羅伊安尼斯承認敗選。

美聯社報導，根據官方公布99.5%選票完成計票的結果，克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）獲得52%選票，馬羅伊安尼斯（Andreas Mavroyiannis）得票率為48%。

團結是克里斯托多里底斯的選戰主軸，他迴避意識形態和政黨歧見等議題，所傳達的訊息獲得廣大選民認同。

馬羅伊安尼斯將自己定位為改變的推手，承諾在即將卸任的現任總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）執政10年後開啓新政治局面。但是共產主義政黨勞動人民進步黨（AKEL）對他的支持可能把搖擺選民推向克里斯托多里底斯。

49歲的克里斯托多里底斯曾任外交部長；66歲的馬羅伊安尼斯曾在跟土耳其裔賽普勒斯人和談時擔任主談代表，還當過賽普勒斯常駐聯合國代表。（譯者：何宏儒）1120213