巴西亞諾馬米原住民5歲以下兒童 半數營養不良

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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）巴西衛生部原住民衛生保健部門數據顯示，自2015年以來，亞諾馬米（Yanomami）原住民族5歲以下的兒童中，約有半數兒童的體重低於標準。

這些數據不代表亞諾馬米族的兒童總數，只是得到公保系統健康唯一制（SUS）的援助，並輔以食品和營養監測的原住民兒童。

亞諾馬米族兒童首先接受登記，然後由多學科原住民衛生小組開展的衛生行動進行監測和評估。

自今年1月以來，巴西最大的原住民保護區「亞諾馬米原住民領地」即面臨嚴重健康危機，有數十例瘧疾和嚴重營養不良案例。

亞諾馬米原住民瘦骨嶙峋的圖像震驚國際社會，美國國務院也表示「非常關注這個問題」，且隨時準備根據需要提供幫助。

巴西政府於1月20日宣布進入公共衛生緊急狀態，向原住民提供援助，並與執法部門合作，驅逐數千名非法開採原住民領地的探礦者。

原住民衛生保健信息系統（Siasi）2015年監測的3516名5歲以下亞諾馬米族兒童中，1059名體重不足，666名體重極低，相當於49.1%的兒童體重低於標準。

2016年的比例為50.9%，201年47.4%，2018年49.7%。

這些時期涵蓋了前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）和泰梅爾（Michel Temer）的政府。

2019年前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上任，體重低於標準的5歲以下亞諾馬米族兒童比例達54.5%，2021年56.5%；這一時期恰逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行。

去年情況有些改善，但仍有超過一半（52.2%）的監測兒童體重低於理想標準。（編輯：高照芬）1120215