泰國6月起徵收旅客觀光費 搭機入境多付300泰銖

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圖為遊客1月18日穿著泰國傳統服飾在曼谷知名景點黎明寺前自拍。（路透社）

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（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）泰國將從6月起對搭機入境旅客徵收300泰銖，陸路或水路旅客徵收150泰銖的觀光費。泰國官員表示，費用將用於發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間的安全和醫療保護。

泰國政府早在2019年就研擬對入境觀光客加收費用，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫緩。國家觀光政策委員會（National Tourism Policy Committee）2021年1月通過觀光暨體育部提案對旅客徵收入境觀光費，但因為疫情未趨緩，這個政策遭到旅遊業者詬病而遲遲沒上路。

隨著疫情大幅趨緩，觀光客快速回流，去年一整年入境泰國的旅客人次突破1000萬，泰國政府預估今年可以突破3000萬人次。疫情爆發前一年的2019年，泰國入境旅客人次將近4000萬。

觀光暨體育部長皮帕（Pipat Ratchakitprakarn）昨天表示，昨天的泰國內閣會議同意對入境旅客徵收觀光費，搭飛機入境旅客徵收300泰銖（約新台幣266元），陸路和水路入境旅客徵收150泰銖。

皮帕表示，預計上路的日期約在6月1日，等政府公報近日內刊登後90天會生效。

泰國公視（Thai PBS）和曼谷郵報（Bangkok Post）報導，持有外交護照或工作證的外國旅客、2歲以下的兒童以及轉機不過夜的旅客免付觀光費。

皮帕表示，今年預計可徵收39億泰銖的觀光費，收入將用來重建和發展泰國的旅遊產業鏈，並提供旅客旅遊期間的安全和醫療保護。（編輯：韋樞）1120215