敘利亞新開2過境點 UN物資進反抗軍控制區

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（中央社敘利亞巴布薩拉馬14日綜合外電報導）聯合國表示，一個載送救援物資的車隊今天首度透過上週強震過後為聯合國援助行動重啟的「和平門」過境點，自土耳其進入敘利亞反抗軍控制的敘北地區。

法新社報導，自2020年以來，字意為「和平門」的巴布薩拉馬（Bab al-Salama）過境點即不再開放給聯合國援助行動，這是因為敘國政權最大後盾俄羅斯在聯合國安全理事會施壓，要求所有援助物資皆必須從政府把持的地區進入這個遭戰火蹂躪的國家。

聯合國機構國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）發言人狄倫（Paul Dillon）在日內瓦向法新社表示，11輛國際移民組織的卡車已由新啟的「和平門」邊界進入敘利亞。

狄倫表示，車隊裝載了基本的人道救援物資，包括避難所材料、床墊、毯子和地毯。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）在社群媒體推特（Twitter）表示，「聯合國的跨境援助是一條生命線。」

2月6日規模7.8的強震已造成土耳其、敘利亞超過3萬5000人罹難。地震發生後，聯合國10日透過敘國西北的「風之門」巴布哈瓦（Bab al-Hawa），將首批物資送進反抗軍控制的敘國地區。

葛瑞菲斯表示，共有26輛卡車過境。

過去3年以來，國際救援物資想要進入敘利亞北的反抗軍占領區，只能經由「風之門」過境點，2014年時本有4個過境點可用。

不過，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天表示，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）已同意增開「和平門」與Al Raee兩個過境點，初步施行3個月，好讓人道援助及時進入。

「和平門」與Al Raee過境點位在敘北省分阿勒坡（Aleppo），由土耳其力挺的敘利亞叛軍把持，反抗軍把它用作與土國進行交易以及軍事用途。

敘利亞西北部的社運人士與緊急救助團隊，譴責聯合國在地震過後對反抗軍控制地區的因應作為過於緩慢，反倒是將大量人道救援物資送至政府控制的各個機場。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120215