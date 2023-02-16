共和黨查社媒有無配合民主黨打壓 要傳矽谷高官

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國國會議員今天向矽谷高階經理人發出傳票，要求這些科技公司提供關於內容審查的相關資料。現下共和黨人要找出科技大公司有無打壓保守派言論自由的蛛絲馬跡。

法新社報導，共和黨人主導的眾議院司法委員會發函谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Meta和微軟（Microsoft）等公司執行長，要求在3月23日以前提供關於內容審查的紀錄，當中包括和白宮的所有溝通往來。

委員會在聲明稿中說：「眾院司委會從去年12月起就不斷試圖和這5家公司接洽。不幸地，這些公司都未適當遵從我們的要求。」

「國會在捍衛和推動基本的言論自由原則上，扮演重要角色，其中包括檢視民間機構如何協同政府打壓受（美國憲法）第一修正案保障的言論自由。」

眾院司委會主席是俄亥俄州共和黨籍議員喬登（Jim Jordan）；喬登去年違抗命令，拒在民主黨主導的2021年國會山莊攻擊事件特別調查委員會作證。

眾院政府改革暨監督委員會（Government Reform and Oversight Committee）上週詰問推特前主管關於該公司限制「紐約郵報」（New York Post）一篇和美國總統拜登之子杭特（Hunter Biden）有關文章的傳播；推特後於2021年改變這項決策。

強硬派右翼國會議員認為社群媒體的審查制度是受民主黨的威脅所致。

然而右翼議員之舉卻適得其反。他們不但未提供證據佐證民主黨打壓的論點，連證人在聽證會的證詞都將共和黨人描繪成惡棍。

推特前主管作證時表示，推特竭盡所能保護前總統川普不受懲罰，將川普的種族主義詞彙移出禁用詞彙類別，保障川普免遭懲處。

證人們作證時還表示，他們不清楚拜登政府是否推動社群媒體的審查制度，倒是川普政府施壓推特刪除美國名模克莉絲汀泰根（Chrissy Teigen）的侮辱性推文。

微軟和Meta對媒體發布新聞稿表示，他們已應要求準備文件，並和委員會配合。（譯者：劉淑琴/核稿：陳亦偉）1120216