摩爾多瓦成立親西方新政府 總理矢言續推入歐盟

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（中央社基希涅夫16日綜合外電報導）摩爾多瓦國會今天通過新總理雷奇安（Dorin Recean）領導組成親西方政府，雷奇安矢言振興經濟，並繼續推動讓摩爾多瓦加入歐洲聯盟（EU）。

路透社報導，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）10日提名48歲的雷奇安，作為前總理加夫利塔（Natalia Gavrilita）的接班人選。

加夫利塔政府也採親西方立場，在艱辛執政18個月後宣布總辭，期間摩爾多瓦經濟動盪，且據傳國內局勢受俄羅斯干預。

雷奇安曾任內政部長與總統幕僚，他在101席的國會中，獲得62名議員認可。

雷奇安在施政計畫中表示：「我們希望生活在一個遵守國際條約、國家間能透過對話來解決問題、尊重小國的安全世界。…我們希望成為歐盟的正式成員國。」

摩爾多瓦人口250萬，前身為蘇聯加盟國，與烏克蘭和北大西洋公約組織（NATO）暨歐盟成員國羅馬尼亞接壤。目前摩爾多瓦已是入盟候選國，但正式加入歐盟通常將耗時多年。

摩爾多瓦經濟高度依賴俄羅斯天然氣，已深受俄羅斯攻打烏克蘭的外溢效應衝擊。去年在收容大量烏克蘭人之際，摩爾多瓦能源與食品價格高漲，推升通貨膨脹，引發反政府抗議。

桑杜多次指控俄羅斯試圖破壞摩爾多瓦的穩定，日前更指控莫斯科政府密謀推翻摩爾多瓦領導階層，以阻止摩國加入歐盟，並欲藉摩國來對付烏克蘭。（譯者：楊昭彥）1120217