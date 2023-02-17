俄烏戰爭對中國最重要教訓 德學者：可用核武脅迫西方

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（中央社記者林育立柏林16日專電）精研東亞地緣政治的德國學者基爾希貝格在一場研討會表示，中國可從俄烏戰爭觀察俄軍的弱點和西方制裁的運作，不過可用核武脅迫西方才是中國學到最重要的教訓。

柏林智庫「德國外交政策協會」（German Council on Foreign Relations）今天舉辦研討會，分析俄羅斯與中國的軍事合作關係，德國基爾大學（Kiel University）安全政策研究所亞太部門主任基爾希貝格（Sarah Kirchberger）回顧說，俄國原本不大信任中國，2014年吞併克里米亞（Crimea）半島後，兩國才真正展開軍火工業和軍事戰略的合作。

基爾希貝格說，兩國的戰略轟炸機2019年首次在東北亞聯合演習，刻意選在日本和韓國有領土爭議的地區，引發日韓互相指責，成功離間這兩個美國盟邦的關係，現在俄國也用同樣的手法來對付歐洲。

智庫「卡內基莫斯科中心」（Carnegie Moscow Center）研究員加布耶夫（Alexander Gabuev）指出，近年兩國不僅軍事演習次數增加，俄國更將各種先進軍事科技轉移到中國，在防空預警等領域擴大合作。

他認為，美國得同時應付兩國的核威懾，而且烏克蘭的戰事讓美國分心，無暇顧及太平洋，將讓中國有更多活動空間。

俄羅斯全面入侵烏克蘭將在2月24日屆滿一週年，加布耶夫展望兩國關係，認為由於戰事進行不如預期，俄羅斯的選項將愈來愈少，反之中國的選項還很多，更弱勢的俄國對北京反而有利。

至於中國可從這場戰爭汲取多少教訓，未來應用在入侵台灣，基爾希貝格分析，中國可觀察西方的制裁如何運作，確保受制裁時經濟不受影響；中國人民解放軍的軍事準則不少來自蘇聯，中國可分析俄軍進攻的弱點，作為未來調整的參考。

此外，為協助烏克蘭抵禦入侵，西方合作的程度超乎想像，這點對中國來說也是警訊。

不過，她認為，俄羅斯的核威懾讓西方軍援烏克蘭有所忌憚，原來可以用核武來脅迫西方，這點恐怕才是中國學到最重要的教訓。（編輯：郭中翰）1120217