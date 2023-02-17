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全自駕軟體有風險召回36萬輛車 特斯拉股價下跌5.7%

2023/2/17 12:53（2/17 13:20 更新）
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美國交通安全管理局指駕駛輔助系統存在風險，特斯拉隨即召回36萬2000輛美國車，16日股價收盤下跌7.5%。（圖取自Unsplash圖庫）
美國交通安全管理局指駕駛輔助系統存在風險，特斯拉隨即召回36萬2000輛美國車，16日股價收盤下跌7.5%。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）在美國監理機構今天稱特斯拉的駕駛輔助系統無法適切與交通安全法規結合恐導致車禍後，特斯拉隨即召回36萬2000輛美國車，更新全自動輔助駕駛測試軟體（FSD）。

路透社報導，隸屬美國運輸部的國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，特斯拉（Tesla）的FSD軟體允許車輛「以非法或不可預期方式超速或穿越十字路口，這會增加車禍風險」。

特斯拉雖不認同管理局的分析，但最終默默接受管理局1月時的相關要求。特斯拉先前與管理局意見相左，不過管理局手上仍有好幾件特斯拉關於安全與召回的案件尚待調查。

特斯拉將發布免費的線上韌體更新OTA，還說雖然手上有18起保修，但沒獲悉任何與FSD有關的傷亡事件；特斯拉股價今天收盤下跌5.7%，收在202.04美元。

特斯拉這次召回的是配有或待裝全自動輔助駕駛測試軟體的車款，包括2016-2023年式的Model S與Model X、2017-2023年式的Model 3以及2020-2023年式的Model Y等。

民主黨參議員馬基（Ed Markey）與布魯門塔（Richard Blumenthal）表示「早就該召回」，還說特斯拉終究得停止誇大自家汽車的實際能力。

這是特斯拉輔助駕駛系統的最新挫敗，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）將輔助駕駛系統吹捧為潛在搖錢樹，但多次未能實現其自駕能力目標。

聯邦監管機構介入實測中程式的情況並不常見；特斯拉認為程式對可自駕汽車的發展至關重要。

特斯拉今年的「投資者日」將於3月1日舉行，目前時間已剩不到2週，預計馬斯克將在這段期間內宣傳特斯拉的人工智慧能力，以及擴展車輛陣容的計畫，這次車輛召回來得不是時候。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120217

#特斯拉
#馬斯克
#自動駕駛
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