更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
疫後就學貸款補助 符合條件將協助償還1年本息
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

特斯拉充電站將供他牌電動車用 分析師看法兩極

2023/2/16 13:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山15日綜合外電報導）電動車巨擘特斯拉將在美國釋出部分充電站網路他牌電動車使用，有望在電動車時代成為各品牌通用的「加油站」，但也有分析師擔心會削弱特斯拉電動車競爭優勢，看法兩極。

路透社報導，美國拜登政府表示，特斯拉（Tesla）同意於2024年底之前，在全美高速公路沿線開放3500個新設立和現有的「超級充電站」（Supercharger）供他牌電動車使用，並在飯店及餐廳等公共場所釋出4000個較慢速的充電站。

特斯拉利用「超級充電站」打造全美最大的快速充電網路，目前僅特斯拉車主擁有獨家使用權。

美國總統拜登在推特寫道，開放「很大一部分」特斯拉充電網路給所有電動車車主使用，是一件「大事」並將「帶來巨大轉變」。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）也回應：「謝謝您，特斯拉很高興能透過我們的超級充電網路，為其他電動車提供支援。」

不過，這項新政策看在分析師眼裡褒貶不一，憂思科學家聯盟高階汽車分析師休斯頓（Sam Houston）說：「『國家電動車基礎設施配套計畫』（National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program）的補助款，讓特斯拉更有動力設置組合式充電系統（CCS），以促進策略轉型。」

美國「消費者報導」（Consumer Reports）雜誌的高級政策分析師哈托（Chris Harto）則說：「毫無疑問，聯邦政府對充電設備投資75億美元的計畫，勢必會威脅到特斯拉的競爭優勢，這才是整個計畫的重點。」

多名分析師都表示，開放特斯拉的充電網路或能增加特斯拉的資金和營收，但也可能削弱其品牌的獨家使用權，並導致充電網路難以管理。

美國兩黨2021年通過法案獲得拜登支持，其中包括將75億美元列入電動車充電站經費。拜登政府官員表示，如今特斯拉轉而允許其他廠牌電動車以轉接器在特斯拉充電站充電，將可因此獲得聯邦補貼。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1120216

#特斯拉
#美國
#拜登
特斯拉
特斯拉降價後 後輪驅動Model Y在中國售價又調漲推文造成特斯拉股價波動挨告 法庭認馬斯克免責
拜登
拜登任內第2場國宴 傳將款待南韓總統尹錫悅路透：拜登擬就中國高空氣球事件發表演說
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
滯留美國 巴西前總統波索納洛：想回國但憂被捕