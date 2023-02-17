維吾爾團體控中國侵犯人權 籲聯合國採取行動

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（中央社日內瓦16日綜合外電報導）聯合國專家本週審查中國的人權紀錄後，維吾爾維權團體今天呼籲聯合國機構，就中國侵害維吾爾族人權的行徑採取行動。

路透社報導，聯合國經濟、社會和文化權利委員會 （U.N. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR）在日內瓦進行為期兩天的審查，與會者向中國代表團詢問有關中國對待新疆維吾爾族等少數民族的問題，以及終止強迫勞動與任意拘留的措施等議題。

中國方面則是強烈否認有侵犯權利的情況。

維吾爾人權項目（Uyghur Human Rights Project）執行主任卡納特（Omer Kanat）在與世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）發布的聯合聲明中說：「又有另一組獨立的聯合國專家，對維吾爾族人持續面臨的殘酷行徑表達關切。」

「中國政府再一次持續否認，並轉移人們對有實證之事的注意力，而聯合國體系早該以更全面的方式做出回應了。」

去年8月，時任聯合國人權事務高級專員的巴舍萊（Michelle Bachelet）在任期結束前幾個小時發布的報告指出，中國拘留維吾爾族人和其他穆斯林，可能構成危害人類罪。

然而，西方國家提議在聯合國人權理事會（U.N. Human Rights Council）中，針對中國對待穆斯林舉行辯論的決議草案，最終卻遭到否決。

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「人權觀察」（Human Rights Watch）13日呼籲聯合國依據這份報告採取行動，今天也與其他幾個組織一起敦促歐洲聯盟（EU）放棄針對人權與中國進行「毫無意義」的談判。

「人權觀察」歐盟地區主管達姆（Philippe Dam）在聲明中說：「由於看不到有任何具體進展的前景，歐盟應該暫停對話，並加倍努力去確保聯合國對中國糟糕的紀錄採取行動，並追究中國在新疆犯下國際罪行的責任。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120217