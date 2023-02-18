16個小時飛機「白搭」 紐西蘭航空班機折返原地

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紐西蘭航空一架班機16日從奧克蘭起飛，不料班機中途折返出發地，機上乘客白搭了16個多小時的飛機。（示意圖／圖取自facebook.com/AirNewZealand）

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（中央社威靈頓17日綜合外電報導）紐西蘭航空（Air New Zealand）一架班機16日從奧克蘭起飛，原訂飛往美國紐約甘迺迪國際機場，不料當地機場航廈停電，班機中途折返，機上乘客白搭了16個多小時的飛機。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，受停電影響，甘迺迪國際機場第一航廈對外關閉，部分原訂在此降落的班機不得不另擇他處降落。部分國際航班改在紐瓦克（Newark）、華府杜勒斯（Dulles）和波士頓洛根（Logan）等機場降落。

乘客高特里布（Bryan Gottlieb）在紐西蘭的奧克蘭登機，誰知道睡了一覺，醒來卻發現自己又回到出發點。

高特里布告訴CNN旅遊版：「我當時睡得很熟，醒來時想說應該很快就要在甘迺迪國際機場降落了。結果隔壁的乘客輕拍我肩膀說，『你知道我們差不多就要回到奧克蘭了嗎？』。」

高特里布搭乘的ANZ2班機飛往紐約途中半途折返，又回到出發地機場降落。航班追蹤網站FlightAware記錄顯示，完整飛行時間為16小時25分。

高特里布說，同機乘客在預定降落時間2、3個小時之前就告訴他這個消息，機長卻在班機幾乎返抵紐西蘭時，才宣布班機早已轉向。「不過從機上的動態追蹤器就可以看到飛行路線，消息早就傳遍了。」

高特里布表示，機長廣播時坦承「會決定折返，部分原因是航空公司的班機規劃效率問題，且甘迺迪國際機場附近的一座機場缺乏人手，會導致航班進一步延誤」。

不過機上乘客對這個說法感到不悅。

高特里布說：「機上的每個人都更想要降落在美國境內的任何一座機場，更別說是就在同一個地區的紐瓦克或拉瓜迪亞（LaGuardia）機場。」

身為遊戲設計師的高特里布剛結束5週的海外出差，原本要趕回美國，加入好友的單身派對之旅。

紐西蘭航空昨天在致CNN旅遊版的聲明中表示，「若改降落另一個美國機場，會導致飛機必須在當地停留數日，將進一步影響其他既定的服務和乘客」。

「我們為此事造成的不便誠摯道歉，也感謝顧客的耐心和諒解。」（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1120218