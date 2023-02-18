敘利亞中部疑伊斯蘭國攻擊行動 死亡增至68人

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（中央社貝魯特18日綜合外電報導）敘利亞人權瞭望台組織今天表示，伊斯蘭國（IS）昨天疑似在敘利亞中部發動攻擊，累計死亡人數攀升至68人。這是一年多來敘利亞境內最致命攻擊行動。伊斯蘭國尚未承認犯案。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）表示：「總計有61位平民與7名士兵死於這場攻擊。」這個組織總部在英國，但在敘利亞境內有廣闊的消息來源網絡。

敘利亞官媒昨天報導，這場發生在敘利亞中部城鎮蘇赫奈（Al-Sokhna）西南部的攻擊行動，釀成53人死亡。蘇赫奈位於敘利亞城市荷姆斯（Homs）東方的沙漠地帶。

根據敘利亞人權瞭望台組織的說法，伊斯蘭國的聖戰分子昨天騎乘摩托車對一群採集松露的民眾開火，刻意選在沙漠松露採收季，在敘利亞偏遠地點發動攻擊。當地每年松露採收季是從2月到4月。

伊斯蘭國尚未在他們所常用的頻道聲稱犯案。

這是伊斯蘭國自去年1月以來造成最多死亡人數的攻擊行動。當時他們在庫德族掌控的敘利亞東北部城市哈塞克（Hasakeh）闖入一所監獄，目的為了解救自家成員；但市區內因此爆發戰鬥，造成105人死亡，當中大多數是平民，聖戰分子則有268人喪命。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1120218