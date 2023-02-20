更多編輯台推薦新聞：
3灌滿分嗨翻全場 76人小將Mac McClung奪灌籃大賽冠軍
運動

3灌滿分嗨翻全場 76人小將Mac McClung奪灌籃大賽冠軍

媽祖家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華
文化

媽祖家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
土耳其災害與應變管理署：除重災兩省外搜救結束
首頁 / 國際

布林肯訪土耳其 承諾對土敘再1億美元人道援助

2023/2/20 02:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社土耳其安塔基亞19日綜合外電報導）土耳其南部和敘利亞遭遇強震襲擊，到訪土耳其的美國國務卿布林肯今天搭乘直升機了解災情，並且承諾再提供1億美元人道援助。

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日起發生一系列地震，其中包括規模7.8和7.5的強震，土耳其的罹難人數已經來到4萬689人，加上敘利亞的數字後，這場震災死亡總數現在增至4萬4377人。

美聯社報導，美國總統拜登於強震數日後宣布對土、敘提供8500萬美元援助。美國也派遣一支搜救團隊，並且提供醫療用品和設備。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）與土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在土耳其南部印吉利克空軍基地（Incirlik Air Base）進行會談。美方救援物資都會先運到這處基地。

布林肯稍後和卡夫索格魯搭直升機視查哈泰省（Hatay）災區。

他告訴記者，新一波援助「很快會有動作。令人遺憾地，這比較不是用在搜救工作上，而是在長期復原上。這將是長期工作」。

布林肯表示，美國對土、敘的援助承諾現在已經來到1億8500萬美元。

他此行於這場土耳其共和國建國以來最嚴重天災來襲之前就已計劃。土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）昨天指出，約有10萬5000棟建築在地震中倒塌、必須予以拆除，或嚴重毀損。

這是布林肯2021年上任以來首度到訪北大西洋公約組織（NATO）盟國土耳其。雖然兩國關係近年來陷入緊張，華府仍視安卡拉在調停俄羅斯和烏克蘭衝突上發揮作用。

布林肯今天深夜將前往首都安卡拉，明天獲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）接見時，預料很可能就土耳其採購F-16戰鬥機以及瑞典、芬蘭的北約入會案進行商討。（譯者：何宏儒）1120220

#布林肯
#土耳其
#卡夫索格魯
布林肯
布林肯將訪土耳其 瑞芬入北約卡關案和救災受關注王毅：美擊落氣球濫用武力 擴大事態必奉陪到底
卡夫索格魯
北約秘書長震後訪土耳其 敦促批准瑞典芬蘭入會案宿敵土耳其遇強震 希臘外長訪災區聲援鄰邦[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族