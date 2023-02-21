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拜登出訪烏克蘭與波蘭 克宮：密切關注中

2023/2/21 19:59
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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯克里姆林宮今天坦言，正「密切」關注美國總統拜登對烏克蘭和波蘭的訪問。拜登昨天突然親自前往烏克蘭首都基輔進行歷史性訪問，接下來他將在華沙發表演說。

法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）透過電視台表示：「我們當然一直非常密切關注此事，我們也將密切注意今天在波蘭會發生什麼事，雖然我想很可能又是『俄羅斯恐懼症』（Russophobia）的持續展現，兩國也會在再交付武器（給烏克蘭）的問題上說服彼此。」

俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿週年前夕，拜登突然旋風式訪問基輔，與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，並宣布加碼增援5億美元（約新台幣152億元）。這是俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵後，80歲的拜登首次造訪基輔。

澤倫斯基昨晚發表談話時表示：「今天是極具象徵意義的一天。在（俄國）全面入侵的第362天，我們在自由的國家和首都接待強大盟友美國總統來訪，與他談論烏克蘭的未來、兩國關係、全歐洲和全球民主。這個指標說明烏克蘭是多麼堅韌，對這個世界有多麼重要。」（譯者：施施/核稿：林治平）1120221

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