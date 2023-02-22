暫停New START法案送國會 俄：續遵守核彈頭限制

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天發表國情咨文演說時，宣布暫停參與全球兩大核子強權美俄僅存的軍備管控條約「新戰略武器裁減條約」，俄國外交部稍後表示，在條約仍有效期間，俄國將繼續遵守可部署核子彈頭數量的限制。

路透社報導，俄羅斯和美國仍擁有冷戰留存至今的龐大核武庫，其數量受到2010年達成的「新戰略武器裁減條約」（New START）限制，該條約原訂於2026年到期。

根據New START規定，美俄雙方在洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈和重型轟炸機上部署的核彈頭總數不得超過1550枚。2018年，雙方都已符合「主要上限」。

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蒲亭對俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）和國會上議院聯邦院（Federation Council）發表國情咨文後，隨即將暫停New START法案草案送交國家院，國家院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）在聲明中表示，國家院明天將審查這項法案，並立即做出決定，然後法案會送至聯邦院。

聯邦院國際關係委員會主席卡拉辛（Grigory Karasin）告訴俄羅斯新聞社（RIA），聯邦院可能也會在明天審查這項法案。（譯者：陳政一）1120222