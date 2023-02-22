與台展開貿易談判 加貿易部長：為印太戰略一環

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（中央社渥太華21日綜合外電報導）加拿大國際貿易部長伍鳳儀接受美國財經媒體CNBC訪問時說，加拿大決定與台灣進入「台加投資促進及保障協議」（FIPA）正式雙邊貿易談判，是加國在印太地區更廣泛戰略的一環。

加拿大與台灣7日同意就貿易協議展開正式談判，以加強雙邊貿易與投資。

伍鳳儀（Mary Ng）今天在CNBC亞洲財經論壇節目Squawk Box Asia受訪時表示：「我能啟動FIPA談判，這是加國一項對外投資，也是保障台灣的安排，但這很大程度上也是加拿大實現印太戰略多元化的一部分。」

伍鳳儀又說：「在開始對話之前，我們已廣泛徵詢加拿大民眾的意見。」

CNBC引述台灣官方數據指出，2022年加拿大與台灣的雙邊貿易額達58.2億美元。台灣對加出口33億美元，同期加拿大對台出口25.2億美元。台灣是加拿大在全球的第13大貿易夥伴，也是加國在亞洲的第5大貿易夥伴。

加拿大的印太戰略也強調對中國的態度，這是此一項架構的重要一部分。

加拿大印太戰略計畫指出：「中國是一個愈來愈具破壞性的世界強權。在印太地區活動的主要國家，與中國都有著複雜而深切的關係。」

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「加拿大的印太戰略，是基於對全球性中國的清晰理解而形成，加拿大的做法與此區及世界各地夥伴的做法一致。」

CNBC報導，對於中國視台灣為中國一部分，認為台灣無權開展對外關係一事；伍鳳儀說，加拿大仍持「一個中國」政策，「但加拿大絕對會在某些領域站穩立場，並以其價值為引導原則…我們的民主價值觀是支持人權與法治」。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120222