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聯合國大會將表決和平決議 烏克蘭盼獲廣泛支持

2023/2/23 14:06（2/23 14:16 更新）
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聯合國大會22日舉行特別會議，將表決一項實現「公正持久的和平」動議。（圖取自聯合國網頁un.org）
聯合國大會22日舉行特別會議，將表決一項實現「公正持久的和平」動議。（圖取自聯合國網頁un.org）
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（中央社紐約聯合國總部22日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭籍將於兩天後屆滿一週年，聯合國大會今天舉行特別會議，基輔及其盟友盼能在會中獲得廣泛支持，通過一項實現「公正持久的和平」動議。

約有60個國家共同提出這項動議草案，大會將在辯論結束後進行表決，估計至少得等到明天才會有結果。

草案中「強調，必須根據聯合國憲章原則，盡快在烏克蘭實現全面、公正和持久的和平」。

在聯合國大會權衡這項動議之際，烏克蘭第一夫人今天表示，基輔希望國際社會支持「公正持久的和平」，敦促各界為她的國家伸張正義。

如同先前的決議案，這項動議重申聯合國「對烏克蘭主權、獨立、統一和領土完整的承諾」，呼籲俄羅斯停止敵對行動，「立即、完全且無條件地從烏克蘭領土上撤軍」。

而與安理會決議不同之處在於，這項動議不會制定具有約束力的法律。

聯合國大會去年10月召開緊急會議，有143國投下同意票，支持譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭部分領土，基輔希望這次至少能夠獲得與當時一樣多的國家支持。

過去一年來，聯合國大會針對3項反對俄羅斯入侵烏克蘭的決議案進行表決，各獲得140至143張贊成票。

然而，有5個國家有系統地投下反對票，包括俄羅斯、白俄羅斯、敘利亞、北韓和厄利垂亞，只有不到40國棄權。

聯合國大會去年4月針對是否暫停俄羅斯在聯合國人權理事會（Human Rights Council）成員資格進行表決，雖成功通過，但支持國家較少，只有93票贊成，另有24票反對、58票棄權。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120223

#聯合國
#決議案
#俄烏戰爭
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