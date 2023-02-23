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聯合國最新報告 每2分鐘有1婦女死於懷孕或分娩

2023/2/23 18:01（2/23 18:29 更新）
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聯合國機構23日發布報告指出，2020年平均每2分鐘有1人在懷孕或分娩期間喪命。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
聯合國機構23日發布報告指出，2020年平均每2分鐘有1人在懷孕或分娩期間喪命。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社日內瓦23日綜合外電報導）世界衛生組織等聯合國機構今天發布最新報告指出，2000年至2020年全球孕產婦死亡率下降1/3左右，但2020年平均每2分鐘仍有1人在懷孕或分娩期間喪命。

法新社報導，聯合國（UN）表示，孕產婦死亡率在2000年至2015年之間大幅下降，2016年至2020年大致上已停滯不前，某些地區甚至逆勢上升。

這份孕產婦死亡率趨勢報告顯示，在這20年期間，全球孕產婦總死亡率下降34.3%，2000年每10萬例活產分娩中有339名孕產婦死亡，到了2020年則降至223人。

儘管如此，這依然代表著2020年每天有近800名女性喪命，大約每2分鐘就有1人死亡。

報告指出，白俄羅斯死亡率降幅最大，多達95.5%，委內瑞拉則是增長幅度最大。2000年至2015年間，增幅最大的是美國。

根據世界衛生組織（WHO）資料，孕產婦死亡被定義為婦女在懷孕時或懷孕結束後6週內，因為懷孕或分娩併發症導致的死亡。

世衛組織秘書長譚德塞說：「即便懷孕對所有女性而言，都應該是充滿希望與正面的經歷，但不幸的是，對於全世界數以百萬計女性而言仍是一件非常危險的事。」

譚德塞也表示：「這些新的數據顯示，確保每位婦女及女孩都能獲得重要醫療服務是迫切的需求…並讓她們可以充分行使自己的生育權。」

死亡孕產婦主要集中在世界上最貧窮的地區，以及飽受衝突影響的國家。

這份報告的主筆克瑞茲威爾（Jenny Cresswell）說道，2020年有記錄的死亡案例中，約有70%發生在撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa），當地死亡率是澳洲及紐西蘭的136倍。

在阿富汗、中非共和國、查德、剛果民主共和國、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、敘利亞和葉門等面臨嚴重人道危機的國家，孕產婦死亡率都是全球平均數據的2倍以上。（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1120223

#聯合國
#懷孕
#分娩
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