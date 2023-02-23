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G7研議加強制裁俄羅斯 葉倫：俄國受衝擊甚深

2023/2/23 21:39
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（中央社班加羅爾23日綜合外電報導）在俄羅斯入侵烏克蘭滿一週年前夕，美國財政部長葉倫今天說，制裁措施正對俄國造成嚴重傷害。葉倫正與七大工業國集團（G7）其他國家的財長會面討論進一步措施。

20國集團（G20）會議舉行前，葉倫（Janet Yellen）在印度表示：「在我看來，到目前為止，我們的制裁對俄國產生非常重大的負面影響。雖然從某些方面而言，俄國經濟表現較一開始預期還要好，但俄國目前的財政赤字相當大。」

葉倫在班加羅爾（Bengaluru）告訴記者：「因為我們的制裁和出口管制，俄國發現要獲得補充彈藥所需的材料，以及修復因戰爭而被摧毀的9000輛坦克，難度相當高。」

她說道：「我們看到制裁導致俄國經濟當中一些最優秀的科學家和企業家外流，以及外資外流。俄國正減少在主權財富基金的持有比例，所以…我們對俄國石油設定的價格上限，顯然大幅減少俄國收入。」

葉倫還指出，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）「認為他會以最小的代價取得勝利，套句美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）的話來說…一年過後，蒲亭的戰爭對克里姆林宮而言是戰略失敗」。

她提到，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和俄羅斯入侵烏克蘭後，全球經濟比幾個月前的預測還要好。

路透社報導，隨著美國準備在未來幾週追加100億美元經濟援助，葉倫進一步呼籲增加對烏克蘭的金援，以幫助烏克蘭抵禦俄國長達一年的侵略。

葉倫表示，國際貨幣基金（IMF）「迅速採取行動」，向烏克蘭提供資金充足的貸款計畫至關重要。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）20日在首都基輔會見IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）後，他說烏克蘭正尋求一項價值150億美元的多年期國際貨幣基金計畫。

葉倫還說，美國先前的軍事、經濟和人道援助總額達到460億美元，使烏克蘭得以在「特殊情況」中保持經濟和金融穩定。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120223

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