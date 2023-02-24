新加坡再採購8架F-35B戰機 確保作戰能力

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（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）新加坡國防部長黃永宏今天表示，經評估後，確定F-35B戰機是滿足新加坡國防需求的最佳選擇，因此決定將再採購8架。按計畫，星國先前購買的4架F-35B戰機最遲將於2026年交機。

綜合星媒報導，黃永宏今天在國會辯論國防預算時表示，經過技術及操作交流等評估過程，以及與現有F-35型戰機使用者的交流，確定F-35B戰機是滿足新加坡現在及未來國防需求的最佳選擇。

新加坡先前已宣布購買4架由美國洛克希德馬丁公司生產的F-35B戰機，依計畫最遲將於2026年交機。黃永宏表示，這次新採購的8架預計將於2030年底前交機。

8視界新聞網報導，新加坡空軍策劃處處長葉振德上校受訪時表示，相信F-35B戰機的功能會確保星國空軍能為未來挑戰做好準備，「尤其在我們的F-16型戰機從2030年代中期逐漸退役後，新一代的F-35型戰機能確保新加坡空軍的作戰能力」，更有效維護新加坡安全。

報導指出，F-35B屬於匿蹤戰機，還可以從較短的跑道起飛，並垂直降落，為國土面積有限的新加坡提供了操作彈性。

美國國防安全合作署（DSCA）2020年1月表示，美國國務院已批准出售新加坡多達12架F-35B戰機及相關設備，估計價格達27.5億美元；這包括首批採購4架，並保留額外增購8架的選項。

新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，目前有4個印太國家採購F-35型戰機，除了新加坡，還有澳洲、日本及韓國。去年底也傳出泰國有意購買F-35A戰機。（編輯：黃自強）1120224