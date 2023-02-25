英國接辦歐洲歌唱大賽 供烏克蘭3千張免費門票

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）由於烏克蘭去年遭俄羅斯入侵，無法主辦2023年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest），接替主辦的英國政府表示，將向流離失所的烏克蘭人提供3000張免費門票。

路透社報導，英國政府也表示將替5月的歐洲歌唱大賽提供1000萬英鎊（新台幣3億6642萬元）資金。

烏克蘭為2022年歐洲歌唱大賽冠軍得主，通常會成為次年比賽的主辦國，但由於戰爭衝突持續，由去年亞軍英國代替烏克蘭主辦比賽。

英國文化大臣佛雷塞（Lucy Frazer）說：「今天宣布將向因戰爭而流離失所的人提供數千張門票，好讓他們可以參加這場弘揚他們祖國、文化和音樂的演出。」

「一如既往，我們與烏克蘭人民站在一起，支持他們為自由而戰。」

英格蘭北部城市利物浦（Liverpool）將舉辦2023年歐洲歌唱大賽。

英國廣播公司（BBC）將替比賽布置舞台，這場賽事通常會吸引約2億觀眾收看電視轉播，英國上次舉辦歐洲歌唱大賽是在1998年。烏克蘭已自動晉級到決賽。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1120225