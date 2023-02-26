更多編輯台推薦新聞：
零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀
科技

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄烏戰爭滿週年 德法萬人上街頭祈烏克蘭和平

2023/2/26 13:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林25日綜合外電報導）德國和法國民眾今天走上街頭為烏克蘭和平吶喊。前一天，這兩國的社運人士剛紀念俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭屆滿一年。

法新社報導，警方表示，約有1萬人不畏大雪在德國柏林（Berlin）市中心呼籲與莫斯科進行談判，而不是向烏克蘭運送武器。

在「為和平挺身而出」的口號下，群眾聚集在布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）。昨天有社運人士在距離布蘭登堡大門不遠的俄羅斯駐德大使館前，停放一輛被炸毀的俄國戰車。

由極左政治家瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）和女權主義者史瓦澤（Alice Schwarzer）籌辦的這場示威，因獲得極右政治人物支持而備受爭議。

這兩位女性同時發起連署行動，並稱已取得超過64萬5000份簽名。

在法國巴黎，警方表示，3000名示威者由身穿傳統服飾的烏克蘭兒童帶領遊行前，在共和廣場（Place de la Republique）高唱烏克蘭國歌。

一年前逃離烏克蘭的73歲老人克拉夫琴科（Volodymyr Kraftchenko）痛斥「侵犯我們土地和權利的人」。

法國其他地區也有數百人遊行，其中包括南部的蒙貝列（Montpellier）。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120226

#烏克蘭
#法國
#瓦根克內希特
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族