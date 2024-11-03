德國新興左翼民粹政黨反對援烏 恐削弱主流挺烏共識

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（中央社柏林3日綜合外電報導）德國新興左翼民粹政黨「莎拉瓦根克內希特聯盟」最近在3個邦的地方選舉勝出後，要求其他政黨共同呼籲停止軍援烏克蘭，作為結盟代價。然而，這種讓步之舉恐將削弱德國主流政黨的挺烏共識。

路透社報導，「莎拉瓦根克內希特聯盟」（Sahra Wagenknecht Alliance，BSW）於今年1月成立，是除了極右派「另類選擇黨」（AfD）以外唯一反對軍援烏克蘭的德國政黨，而AfD受德國政壇主流排擠，其他政黨拒絕與其合作。

在今年9月的地方選舉中，BSW在布蘭登堡邦（Brandenburg）、圖林根邦（Thuringia）及薩克森邦（Saxony）選區勝出，使其成為主流政黨尋求在當地結盟幾乎不可或缺的夥伴。

BSW領袖瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）受到歡迎，但也相當具爭議性。該黨以她的名字命名，立場親俄並對北大西洋公約組織（NATO）抱持懷疑態度。

瓦根克內希特希望BSW在布蘭登堡等3邦的地方黨部迫使任何潛在夥伴加入該黨的反戰立場，作為結盟的代價。

這導致德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬社會民主黨（SPD）的布蘭登堡邦地方黨部於本週同意與BSW發布聯合聲明，聲明中包含俄烏「戰爭不會因進一步武器交付而結束」等文字。

這份聲明引起柏林當局的憤怒，並且引發社民黨內部部分人士擔憂，文中還批評美國可能在德國部署長程飛彈一事。

路透社指出，主流政黨的這類讓步行動恐將削弱德國的挺烏共識。德國是烏克蘭政府的第2大軍事支持者，長期協助基輔對抗鄰國的全面入侵。（譯者：陳正健/核稿：施施）1131103