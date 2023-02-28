憂中國日益強硬 日本紐西蘭允加快洽談情報共享

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（中央社東京28日綜合外電報導）在中國日益強硬引發的疑慮下，日本外務大臣林芳正和紐西蘭外交部長馬胡塔今天同意加快關於情報共享協定的談判，雙方矢言要強化印度太平洋地區的安全關係與合作。

美聯社報導，馬胡塔（Nanaia Mahuta）和林芳正在東京會談期間，也同意就氣候變遷、海上安全、基礎建設等太平洋島國首重的議題進行合作。

日本外務省聲明表示，兩國承諾確保在中國影響力迅速擴大的太平洋島國地區維持穩定、繁榮，不受外國干涉與脅迫，也確保「所有國家的權利、自由、主權都受到保障，不論它們的大小或強弱」。

林芳正說，根據新的國家安全策略，日本正加強與志同道合的國家合作，以維護並擴大「自由開放」的國際秩序，與紐西蘭的合作也極為重要。

日本首相岸田文雄領導的政府去年12月通過關鍵的安全和國防升級計畫，包括打破第二次世界大戰後限制日本反擊能力的自衛原則，同時將國防預算在5年內拉高1倍。

岸田文雄昨天在國會中表示，防衛省正採購400枚美國製的戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈，最快將於2026年開始部署。戰斧飛彈將用於配備神盾（Aegis）雷達的驅逐艦上，最遠能攻擊1600公里之外的目標。

但可能的反擊用途，需要高度先進的網路安全和情報，這是目前日本所缺乏。因此日本一直希望與情報共享的「五眼聯盟」（Five Eyes）成員國發展更緊密的關係，並已和美國、澳洲、英國簽署情報共享協定，也正與聯盟另兩個成員國紐西蘭及加拿大討論類似協定。

林芳正說，他和馬胡塔都同意要「加快動作以早日達成資訊安全協定，這將成為兩國安全和防務合作的基礎」。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120228