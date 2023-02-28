美財政部長葉倫突訪基輔 提供12億美元援助

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（中央社基輔27日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天突訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），重申美國對烏克蘭抵禦俄羅斯全面入侵的支持，並宣布美國將轉移額外12億美元的援助。

法新社報導，繼美國總統拜登突訪基輔之後，葉倫今天也會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），並宣布轉移「額外12億美元」給烏克蘭政府。

她在基輔的演說中表示，這筆援助是美國未來幾個月對烏提供一波約100億美元經濟援助的一部分。

美國是烏克蘭的主要金融及軍事後盾，過去一年向基輔提供了近500億美元的援助。

路透社報導，俄烏戰爭剛進入第2年沒幾天，葉倫與烏克蘭總統澤倫斯基、財政部長馬欽柯（Serhiy Marchenko）等主要政府官員見面，重申美國總統拜登一週前訪問基輔時的各項保證。

站在兩側堆起沙包的內閣部長辦公室內，葉倫跟烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）說：「無論多久，美國都將站在烏克蘭這邊。」她這次訪問基輔也是為了加強國內在持續援烏上的支持。

葉倫傍晚與澤倫斯基私下會面時，稱讚澤倫斯基在「面對俄羅斯非法、無端的戰爭時所展現的領導力與決心」。

葉倫說，她樂見澤倫斯基採取行動來加強治理、打擊貪腐。她說，為確保美國經濟援助被負責任地使用，這些行動是必要的。她與馬欽柯會面時也重申這個訊息。

澤倫斯基在他Telegram社群頻道上說：「自這場戰爭開打以來，美國一直強力地支持我們，不只是提供武器，也包括金融援助。」

「有必要進一步加強制裁，讓俄羅斯喪失這場戰爭的財力。」

什米加爾對外發言時表示，他與葉倫討論到對俄實施額外制裁，包括沒收凍結的俄羅斯資產來幫助烏克蘭復甦。

但葉倫在電話簡報中向媒體表示，要完全沒收俄羅斯中央銀行遭凍結的約3000億美元（約新台幣9兆2264億元）資產，仍有龐大的法律障礙需要克服。她同時表示，美方會研究烏克蘭在制裁俄羅斯核能產業的呼聲，但說有必要「留意」這類行動對西方盟友可能產生的影響。

此外，美國有線電視新聞網（CNN）報導，針對近期美國情報顯示，中國正在考慮升高對俄羅斯經濟與戰爭行動的援助，包括供應無人機與彈藥；對此，葉倫表示，若真是如此，將引發「嚴重」後果。

她說：「我們已清楚表明，我們不會容忍任何國家系統性違反我們祭出的制裁。這些制裁意在讓俄羅斯無法取得戰爭所需的軍事設備。」

她說：「我們已向中國政府清楚表明，已向中國企業與金融機構清楚表明，違反這些制裁的後果將非常嚴重。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120228