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憂遭俄烏戰波及 匈牙利威茲航空停飛摩爾多瓦

2023/2/28 11:37
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（中央社摩爾多瓦首都基希涅夫27日綜合外電報導）匈牙利廉價航空威茲航空（Wizz Air）今天宣布，基於與俄羅斯緊張關係日升相關的安全考量，將暫停所有往返摩爾多瓦的航班。

法新社報導，威茲航空聲明說：「由於近期我國空域事態發展以及高度但不急迫的風險，威茲航空做出艱難但負責任的決定，從3月14日起暫停所有飛往基希涅夫（Chisinau）的航班。」

自一年前俄羅斯在烏克蘭發動攻勢以來，位於羅馬尼亞和烏克蘭之間、人口260萬的親歐洲共和國摩爾多瓦一直擔心可能成為莫斯科的下一個目標。

摩爾多瓦領土多次被俄烏戰爭的砲火波及，還因此不時關閉空域。

烏克蘭因俄羅斯空襲基礎設施而停止出口電力後，摩爾多瓦也受停電之苦，但威茲航空是第一家宣布暫停航班的航空公司。

摩爾多瓦基礎建設部今天對威茲航空的決定表示遺憾，並保證遵守程序的航班都可以安全飛行。

羅馬尼亞國有塔隆航空公司（Tarom）、摩爾多瓦航空（Air Moldova）和土耳其航空公司（Turkish Airlines）航班都繼續飛往基希涅夫。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120228

#威茲航空
#摩爾多瓦
#烏克蘭
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